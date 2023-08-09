В Ірані випробовують надзвукову крилату ракету - ЗМІ

Іранські військові проводять випробування надзвукової крилатої ракети, повідомляє в середу агентство "Таснім".

Розробники зазначають, що йдеться про нове покоління іранських ракет, у виробництві яких застосовуються проривні для Ірану технології.

У повідомленні зазначається, що одне з нововведень - використання безкомпресорного повітряно-реактивного двигуна.

Інформації про характеристики ракети в повідомленні не наводиться.

Ракета, за даними агентства, розроблена самостійно іранськими фахівцями.