Події

15:21 09.08.2023

В Ірані випробовують надзвукову крилату ракету - ЗМІ

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Іранські військові проводять випробування надзвукової крилатої ракети, повідомляє в середу агентство "Таснім".

Розробники зазначають, що йдеться про нове покоління іранських ракет, у виробництві яких застосовуються проривні для Ірану технології.

У повідомленні зазначається, що одне з нововведень - використання безкомпресорного повітряно-реактивного двигуна.

Інформації про характеристики ракети в повідомленні не наводиться.

Ракета, за даними агентства, розроблена самостійно іранськими фахівцями.

Теги: #ракета #іран

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