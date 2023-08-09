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12:51 09.08.2023

Правоохоронці здійснюють обшуки в офісах і маєтку колишнього регіонала Макеєнка

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Правоохоронці здійснюють обшуки в офісах і маєтку колишнього регіонала Макеєнка

Правоохоронці здійснюють обшуки в офісах і маєтку колишнього народного депутата України, ексзаступника голови фракції Партії регіонів Володимира Макеєнка у справі про ухилення від сплати податків і легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора здійснюється розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення народним депутатом України І, ІІІ-VII скликань від сплати податків на суму понад 63 млн грн та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України)", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора на сайті відомства в середу.

За даними слідства, колишній народний депутат за попередньою змовою з іншими особами, використовуючи підконтрольні йому іноземні компанії, протягом 2011-2014 років отримав дохід - EUR5 млн та $25 млн.

"Він не задекларував його та не сплатив обов'язкові податки та збори, визначені законодавством. Одержані кошти мали ознаки незаконного походження", - зазначено в повідомленні.

У межах досудового розслідування правоохоронці здійснюють обшуки в офісних приміщеннях, які використовує колишній нардеп і пов'язані з ним особи, а також у маєтку ексдепутата в ДК "Конча-Заспа".

"Під час обшуків виявлено й вилучено речі та документи, що підтверджують його незаконну діяльність", - інформують у прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Головне слідче управлінням ДБР за оперативного супроводу СБУ.

У повідомленні СБУ в телеграм-каналі уточнюється, що СБУ та ДБР здійснюють обшуки в екснардепа-регіонала у справі про відмивання понад 500 млн грн.

"Служба безпеки спільно з ДБР проводить обшуки за місцями проживання та роботи колишнього народного депутата України, ексзаступника голови фракції забороненої Партії регіонів", - зазначено в повідомленні спецслужби.

Правоохоронці перевіряють причетність колишнього нардепа до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 0,5 млрд грн.

Також, за даними СБУ, перевіряють інформацію про ухилення екснардепа від сплати податків протягом 2011-2014 років у розмірі понад 63 млн грн.

У повідомленнях правоохоронних органів не зазначено імені екснардепа, як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про Володимира Макеєнка.

 

Теги: #прокуратура #обшук #макеєнко

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