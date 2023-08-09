Окупанти обстріляли дві громади на Миколаївщини, є руйнування і поранені

Унаслідок ворожих обстрілів Куцурубської та Очаківської громад Миколаївської області є постраждалі та руйнування, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.

У вівторок о 12:25 ворог здійснив артилерійський обстріл м. Очаків Очаківської громади. І в середу вночі ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає, як зазначає Миколаївська ОВА.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.