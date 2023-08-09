Події

05:41 09.08.2023

Окупанти 12 разів обстріляли прикордоння Сумщини, пошкоджено приватні домоволодіння

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Протягом вівторка російські окупанти здійснили 12 обстрілів прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 76 вибухів, повідомляє Сумська ОВА.

Повідомляється, що обстріляно 11 населених пунктів у 7 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Хотинській, Есманській, Зноб-Новгородській, Великописарівській, Новослобідській.

Краснопільська громада: мінометний обстріл (7 вибухів).

Білопільська громада: мінометний обстріл (24 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні житлові будинки та дві літні кухні.

Великописарівська громада: артилерійський обстріл (19 вибухів).

Хотинська громада: мінометний обстріл (12 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: артилерійський обстріл (10 вибухів).

Новослобідська громада: артилерійський обстріл (3 вибухи).

Есманська громада: міномет (1 вибух). 

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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