Окупанти 12 разів обстріляли прикордоння Сумщини, пошкоджено приватні домоволодіння
Протягом вівторка російські окупанти здійснили 12 обстрілів прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 76 вибухів, повідомляє Сумська ОВА.
Повідомляється, що обстріляно 11 населених пунктів у 7 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Хотинській, Есманській, Зноб-Новгородській, Великописарівській, Новослобідській.
Краснопільська громада: мінометний обстріл (7 вибухів).
Білопільська громада: мінометний обстріл (24 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні житлові будинки та дві літні кухні.
Великописарівська громада: артилерійський обстріл (19 вибухів).
Хотинська громада: мінометний обстріл (12 вибухів).
Зноб-Новгородська громада: артилерійський обстріл (10 вибухів).
Новослобідська громада: артилерійський обстріл (3 вибухи).
Есманська громада: міномет (1 вибух).