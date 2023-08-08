Події

22:53 08.08.2023

Зеленський обговорив із Рютте надання Нідерландами двосторонніх гарантій безпеки

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Зеленський обговорив із Рютте надання Нідерландами двосторонніх гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський обговорив у вівторок із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте деталізацію двох сторонніх гарантій безпеки.

"Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та ключове у нашій розмові – це захист людей, захист від російських окупантів", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

За словами президента, "докладно обговорили, як посилити наших воїнів на передовій та забезпечити більше безпеки нашим містам та селам, усій нашій землі".

"Готуємо нові оборонні пакети. Готуємо посилення нашої авіації сучасними літаками. І саме Нідерланди можуть стати лідерами щодо F-16 для України", - сказав він.

Важливо, зазначив Зеленський, що "Нідерланди приєдналися до декларації Великої Сімки щодо гарантій безпеки для нашої держави і ми обговорили, як саме ці гарантії можна деталізувати на двосторонньому рівні".

"Крім того, я запросив Марка, пана прем'єр-міністра, взяти участь у саміті нашої Кримської платформи на рівні лідерів", - сказав президент.

Теги: #україна #рютте #зеленський

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