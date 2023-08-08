Аварійно-рятувальні роботи в Покровську завершено, загинуло 7 осіб, постраждало 82 - ДСНС

Аварійно-рятувальні роботи в п'ятиповерховому житловому будинку, пошкодженому внаслідок російського ракетного удару в понеділок увечері, завершено, за попередніми даними, загинуло сім осіб, травмовано 82, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Покровськ. 8 серпня о 16:40 завершено аварійно-рятувальні роботи в п'ятиповерховому житловому будинку, що був пошкоджений унаслідок обстрілу 7 серпня. За попередньою інформацією, загинуло сім осіб, зокрема один співробітник ДСНС, ще 82 людини постраждали", - йдеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі у вівторок.

Підрозділи ДСНС врятували вісьмох людей. З місця події вивезено 122 тонни будівельного сміття. До ліквідації наслідків обстрілів від ДСНС було залучено 46 осіб та 12 одиниць техніки.

Як повідомлялося, за даними голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, зафіксовано 88 постраждалих.

Росіяни вдарили по Покровську ввечері в понеділок, здійснили два удари "Іскандерами" - о 19:15 та 19:52.