Місія ЮНЕСКО підготує всеосяжний звіт про шкоду всесвітній спадщині в Одесі від ракетних ударів РФ - Мінкультури

Місія ЮНЕСКО підготує всеосяжний звіт про шкоду, завдану російськими ракетними ударами всесвітній спадщині в Одесі, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"Що стосується Одеси, то ми вже маємо досить великий перелік із більш як 50 об'єктів, окремі з яких уже відвідали фахівці місії ЮНЕСКО. Ці об'єкти були визнані як будівлі зі складними пошкодженнями, деякі з них мали до 60-80% пошкоджень", - наводить слова голови Бюро ЮНЕСКО в Україні К'яри Децці Бардескі пресслужба міністерства.

За її словами, завданням місії було здійснити комплексну технічну оцінку шкоди, завданої культурним і релігійним цінностям у період із 20 липня до 23 липня 2023 року, що передбачало інвентаризацію та документування об'єктів, оцінку структурної цілісності та візуальний огляд стійкості будівель для визначення ступеня їх пошкодження.

Зазначено, що фахівці розпочали створення документації поточного стану для плану збереження та відновлення будівель, а також оцифровування сильно пошкоджених будівель, зокрема Спасо-Преображенського собору та Будинку вчених.

Голова бюро також повідомила, що організація мобілізувала термінове фінансування для перших робіт через фонд для надзвичайних ситуацій, який забезпечується різними донорами.

"За підсумками проведених заходів місія ЮНЕСКО підготує всеосяжний звіт про шкоду, завдану ракетними ударами всесвітній спадщині в Одесі, для зустрічі країн - учасниць Гаазької конвенції в грудні. Цей звіт може бути використано як доказ у міжнародних судах", - йдеться в повідомленні.