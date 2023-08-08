Російські окупанти влаштовують провокації для виявлення проукраїнськи налаштованих жителів на окупованих територіях - Маляр

Російські окупанти продовжують здійснювати заходи, спрямовані на виявлення проукраїнськи налаштованих громадян, які співпрацюють із Силами оборони України, та вчиняють провокації задля цього, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Так, у місті Каховка та інших населених пунктах Херсонської області противник поширював фейки про відведення окупаційних військ та проводив демонстраційні дії так званого масового переміщення військової техніки. В цей час ворожі агенти провокували людей на вільне висловлювання та передавали інформацію про них до окупаційних так званих правоохоронних органів", - написала Маляр у телеграм-каналі.

Крім того, окупанти здійснили навмисне відключення абонентів від операторів російського мобільного зв'язку та дротового інтернету, під час якого вулицями курсували автомобілі, оснащені спеціальним електронним обладнанням для виявлення роботи передавачів інформації.