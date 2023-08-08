УІК закликав доповнити оприлюднений перелік стаціонарних книгарень України

Український інститут книги (УІК) оприлюднив перелік стаціонарних книгарень України і закликає допомогти доповнити його.

"Український інститут книги представляє перелік книгарень, які працюють в Україні. До цього переліку потрапили дані книгарень, отримані представниками УІК під час опитування, проведеного в липні 2023 року, а також зібрані з відкритих джерел - сайтів мережевих книжкових магазинів", - ідеться в повідомленні пресслужби відомства.

Зазначається, що станом на 7 серпня 2023 року перелік містить 247 книгарень.

"Якщо ви знаєте про існування книгарні, яка працює у вашому місті та не увійшла до переліку, просимо надіслати інформацію про неї на адресу: yuri.marchenko@ubi.org.ua", - закликали в УІК.

Список книгарень України можна знайти за посиланням: https://cutt.ly/zwdXlD5h