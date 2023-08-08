Події

07:24 08.08.2023

У результаті удару по Покровську 67 поранених, серед них двоє дітей

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У результаті удару по Покровську 67 поранених, серед них двоє дітей

Унаслідок ракетного удару по Покровську Донецької області в понеділок, загинуло семеро людей, кількість поранених зросла до 67, повідомляє міністр внутрішніх справ (МВС) України Ігор Клименко станом на 7:00 вівторка.

"Загинули 7 осіб. 67 поранені, з них - 29 працівників поліції, сім рятувальників і двоє дітей", - ідеться в повідомленні в телеграмі.

Як повідомили в ДСНС, серед загиблих значиться заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області Андрій Омельченко.

"Полковнику Омельченку було 52 роки. Половину свого життя він віддав службі", - йдеться в повідомленні.

Клименко зазначив, що вночі розбір завалів було припинено у зв'язку з високою ймовірністю повторних обстрілів, наразі роботу відновлюють.

До цього голова Покровської міської військової адміністрації (ГВА) Сергій Добряк інформував про сімох загиблих і 57 постраждалих.

 

 

 

Теги: #атака #донецька #наслідки #покровськ

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