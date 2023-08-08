США збираються оголосити 8 серпня про новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн – ЗМІ

США планують у вівторок оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн, повідомляє Reuters із посиланням на двох американських чиновників.

Вказується, що до нового пакету увійде обладнання для розмінування, боєприпаси для ЗРК Patriot та протитанкових комплексів Javelin, реактивні ракети GMLRS для РСЗВ HIMARS, протитанкова зброя TOW та AT4 та інше обладнання.

Крім того, зазначається, що ці кошти є частиною більшої суми, яка вивільнилася внаслідок бухгалтерської помилки при підрахунку вартості військового обладнання, про яку Пентагон повідомив у травні.

За словами офіційних осіб США, зараз Вашингтон працює над запитом на додатковий бюджет для продовження допомоги Києву.

Як повідомлялося раніше, аудит Пентагону з військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів виявив невідповідність між оцінною та реальною вартістю обладнання на $6,2 млрд.