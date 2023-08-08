Події

06:29 08.08.2023

США збираються оголосити 8 серпня про новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн – ЗМІ

1 хв читати
США збираються оголосити 8 серпня про новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн – ЗМІ

США планують у вівторок оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн, повідомляє Reuters із посиланням на двох американських чиновників.

Вказується, що до нового пакету увійде обладнання для розмінування, боєприпаси для ЗРК Patriot та протитанкових комплексів Javelin, реактивні ракети GMLRS для РСЗВ HIMARS, протитанкова зброя TOW та AT4 та інше обладнання.

Крім того, зазначається, що ці кошти є частиною більшої суми, яка вивільнилася внаслідок бухгалтерської помилки при підрахунку вартості військового обладнання, про яку Пентагон повідомив у травні.

За словами офіційних осіб США, зараз Вашингтон працює над запитом на додатковий бюджет для продовження допомоги Києву.

Як повідомлялося раніше, аудит Пентагону з військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів виявив невідповідність між оцінною та реальною вартістю обладнання на $6,2 млрд.

 

Теги: #сша #україна #допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:06 08.08.2023
Українська авіація знищила ворожий гелікоптер Ка-52 - Генштаб

Українська авіація знищила ворожий гелікоптер Ка-52 - Генштаб

05:05 08.08.2023
Ми вважаємо, що участь Китаю на зустрічі в Джідді була продуктивною – Держдеп США

Ми вважаємо, що участь Китаю на зустрічі в Джідді була продуктивною – Держдеп США

04:19 08.08.2023
Конгрес США дозволив виявляти "велику гнучкість" у допомозі МКС в розслідуваннях щодо іноземних громадян, пов'язаних з Україною – генпрокурор США

Конгрес США дозволив виявляти "велику гнучкість" у допомозі МКС в розслідуваннях щодо іноземних громадян, пов'язаних з Україною – генпрокурор США

02:54 08.08.2023
Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Покровську зросла до 57 - начальник МВА

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Покровську зросла до 57 - начальник МВА

02:17 08.08.2023
Окупанти за добу 11 разів обстріляли чотири громади Сумщини - ОВА

Окупанти за добу 11 разів обстріляли чотири громади Сумщини - ОВА

01:13 08.08.2023
США схвалили передачу першої партії танків Abrams в Україну - ЗМІ

США схвалили передачу першої партії танків Abrams в Україну - ЗМІ

00:23 08.08.2023
Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки в Покровську зросла до семи – начальник МВА

Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки в Покровську зросла до семи – начальник МВА

23:23 07.08.2023
Росія у 2008 році мала зрозуміти, що за агресію більше платить агресор – Зеленський

Росія у 2008 році мала зрозуміти, що за агресію більше платить агресор – Зеленський

22:59 07.08.2023
Зеленський: повернути додому всіх, хто перебуває у російській неволі – спільне завдання

Зеленський: повернути додому всіх, хто перебуває у російській неволі – спільне завдання

22:49 07.08.2023
Зеленський після трагедії у Покровську відзначив усіх співробітників ДСНС

Зеленський після трагедії у Покровську відзначив усіх співробітників ДСНС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 560 окупантів

У результаті удару по Покровську 67 поранених, серед них двоє дітей

Росія у 2008 році мала зрозуміти, що за агресію більше платить агресор – Зеленський

Зеленський: повернути додому всіх, хто перебуває у російській неволі – спільне завдання

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки по Покровську зросла до п'яти

ОСТАННЄ

Унаслідок нічного обстрілу поранено літню жінку в Пологівському районі

Глава МЗС Туреччини: Ми продовжимо контакти з усіма сторонами для відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи

Окупанти 68 разів обстріляли Херсонщину за добу, влучили по будівлі "Пункту незламності"

Співробітники ДСНС врятували вісьмох людей на місці ракетної атаки в Покровську

Сили оборони за добу ліквідували 560 окупантів

У Нікопольському районі через обстріли пошкоджено два ліцеї та 12 приватних будинків

У результаті удару по Покровську 67 поранених, серед них двоє дітей

Українська авіація знищила ворожий вертоліт Ка-52

Протягом доби ворог завдав 42 авіаудари, здійснив 66 обстрілів із РСЗВ

За добу відбулося 37 бойових зіткнень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА