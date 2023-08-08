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04:19 08.08.2023

Конгрес США дозволив виявляти "велику гнучкість" у допомозі МКС в розслідуваннях щодо іноземних громадян, пов'язаних з Україною – генпрокурор США

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Конгрес США дозволив виявляти "велику гнучкість" у допомозі МКС в розслідуваннях щодо іноземних громадян, пов'язаних з Україною – генпрокурор США

Генеральний прокурор Меррік Гарланд підтвердив співпрацю Міністерство юстиції США з Міжнародним кримінальним судом (МКС) та українськими прокурорами, які розслідують воєнні злочини Росії, а також повідомив, що Конгрес дозволив виявляти "більше гнучкості" у допомозі МКС в розслідуваннях щодо іноземних громадян, пов'язаних з Україною, повідомляє "Голос Америки".

"Ми не чекаємо закінчення бойових дій, перш ніж добиватися справедливості та притягнення винних до відповідальності. Ми працюємо у тісній співпраці з нашими міжнародними партнерами над збиранням доказів та складанням справ, щоб бути готовими до моменту, коли стане можливим притягнення винних до відповідальності", - сказав Гарланд, виступаючи перед Американською асоціацією юристів у Денвері, у штаті Колорадо.

За його словами, "Конгрес нещодавно дозволив виявляти більшу гнучкість при наданні допомоги МКС у проведенні розслідувань щодо пов'язаних з Україною іноземних громадян".

Генпрокурор заявив, що Мінюстиції США відіграватиме ключову роль у співпраці Штатів з іншими країнами у цьому питанні.

Крім того, Гарланд зазначив, що Мінюстиції надає Україні різноманітну допомогу, починаючи від навчання з судового переслідування за екологічні злочини до сприяння розробці захищеної електронної системи управління судовими справами для більш ніж 90 тис. підозрюваних у скоєнні злочинів.

Також він нагадав про конфісковані активи на суму $500 млн і про понад три десятки обвинувальних вироків, винесених міністерством для дотримання санкцій.

"Україні доводиться одночасно робити три речі: вести війну, розслідувати воєнні злочини та добиватися того, щоб з іншого боку лінії фронту з'явилося справедливе суспільство", - наводяться його слова у повідомленні.

"Сім'ї жертв нинішніх злодіянь в Україні заслуговують на те, щоб знати, що сталося з їхніми близькими. Вони заслуговують на правосуддя", - підсумував генпрокурор.

Раніше генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив про передачу американською стороною доказів російських воєнних злочинів до Міжнародного кримінального суду (МКС), назвавши це історичним кроком з боку США.

 

Теги: #рф #сша #мкс #україна #співпраця #війна #злочини

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