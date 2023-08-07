Настоятеля Києво-Печерської лаври Павла звільнено з-під варти після внесення застави

Настоятеля Києво-Печерської лаври Української православної церкви (Московського патріархату) Павла (Петро Лебідь) звільнено з-під варти після внесення застави.

"Митрополита Павла звільнено з-під варти. 7 серпня за митрополита Вишгородського і Чорнобильського Павла було внесено заставу", - ідеться в повідомленні інформаційно-просвітницького центру УПЦ (МП) у телеграмі.

Зазначається, що кошти для застави, зокрема, були зібрані від більш ніж тисячі людей.

У Київській обласній прокуратурі агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили, що за митрополита було внесено заставу в повному обсязі. "Внесено заставу, він вийшов із СІЗО", - сказали в прокуратурі, додавши, що тепер стосовно нього діють покладені судом зобов'язання.

Як повідомлялося, 14 липня Солом'янський районний суд Києва обрав митрополиту УПЦ (МП) Павлу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі понад 33 млн грн.

Служба безпеки України повідомила митрополиту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно) і ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, також вчинене службовою особою повторно).