Унаслідок обстрілу Нікополя загинув чоловік, ще одну людину поранено - голова ОВА

Російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок чого загинув чоловік, також поранення дістав 68-річний місцевий житель, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

"Від самого ранку агресор тероризує Нікополь. Гатить по місту з важкої артилерії. На жаль, ворожі атаки вкотре закінчилися трагедією. Загинув 36-річний чоловік… Ще один мешканець міста постраждав. Йому 68 років. Стан задовільний, тож лікуватиметься вдома", - написав Лисак у телеграм-каналі в понеділок.

Також унаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі, автомобілі, газопровід і лінії електропередач.