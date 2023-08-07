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12:49 07.08.2023

У вівторок у західних і центральних областях України, а також на Житомирщині та Одещині очікуються дощі та грози, температура знизиться

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У вівторок у західних і центральних областях України, а також на Житомирщині та Одещині очікуються дощі та грози, температура знизиться

У вівторок, 8 серпня, у західних областях України, удень і в більшості центральних, Житомирській та Одеській областях очікуються місцями короткочасні дощі, гроза, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, удень 21-26°, у західних областях 17-22°; на південному сході та сході країни вночі 18-23°, удень 27-32°.

У Києві 8 серпня буде без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 13-15°, удень 22-24°, повідомляють синоптики.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії Бориса Срезневського, в Києві 8 серпня найвища температура вдень була 39,2° у 2010 р., найнижча вночі 7,8° у 1887 р.

У середу, 9 серпня, уночі в центральних, північних, удень на північному сході та на крайньому заході країни синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, удень 21-26°, у західних областях 18-23°; у південній та східній частинах уночі 17-22°, удень 26-31°, на сході країни до 34°.

У Києві 9 серпня вночі короткочасний дощ, удень без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, удень 24-26°.

Теги: #погода #прогноз

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