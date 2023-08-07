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01:35 07.08.2023

США надали Україні понад $66 млрд військової, фінансової та гуманітарної допомоги – WP

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США надали Україні понад $66 млрд військової, фінансової та гуманітарної допомоги – WP

Загальний обсяг допомоги Сполучених Штатів Україні становив $66,2 млрд з початку повномасштабного вторгнення армії Росії, що є найбільшою сумою вкладень США у союзну державу, пише The Washington Post.
«Експерти розглядають цю суму як масштабні інвестиції в союзника США, яких не було принаймні з часів Другої світової війни», - пише видання з посиланням на експертів Інституту Брукінгса.
Зазначається, що американське фінансування спрямоване на постачання зброї, навчання, медикаменти, генератори та відновлення.
«Це включає військову допомогу на суму понад $43 млрд», - інформує видання.
У матеріалі порівнюється загальна сума допомоги Україні із зобов'язаннями США перед європейськими країнами наприкінці Другої світової війни. Зокрема, наголошує The Washington Post, план Маршалла з поправкою на інфляцію становив близько $150 млрд. за три роки.
Водночас, видання констатує, що через півтора року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, громадська підтримка фінансової допомоги в США коливається, особливо серед республіканців.
 

Теги: #сша #україна #допомога

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