Житель Старокостянтинівської громади загинув під час ліквідації наслідків ворожої атаки

Мешканець Старокостянтинівської громади Хмельницького району Хмельницької області Сергій Лисюк загинув у ніч на неділю під час ліквідації наслідків ворожої атаки, повідомляють у телеграм-каналі Хмельницької обласної військової адміністрації.

"Без батька залишилися двоє маленьких дітей. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Героя", - написав перший заступник начальника обладміністрації Сергій Тюрін.

Як повідомлялося, російські окупанти ввечері в суботу та в ніч на неділю тричі атакували Хмельницьку область, цілячись по аеродрому в Старокостянтинові. Увечері в суботу і в ніч на неділю була серія вибухів у Старокостянтинівській та Хмельницькій громадах, більшість ракет було збито силами ППО.

Водночас у Старокостянтинівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в кількох приватних житлових будинках, вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, у приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні. Крім того, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа складу відходів кукурудзи на території елеватора в Старокостянтинівській громаді. На місці події працювало 16 рятувальників. Займання складу ліквідували на площі 1400 кв.м. Повідомлялося, що внаслідок вибуху травми дістав працівник об'єкта.