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12:22 06.08.2023

У понеділок короткочасні дощі з грозами очікуються в усіх областях України, крім південних та східних

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У понеділок короткочасні дощі з грозами очікуються в усіх областях України, крім південних та східних

У понеділок, 7 серпня, у більшості південних і східних областей, а також у Криму утримається суха спекотна погода з температурою вночі 20-25°, вдень 28-33°, на сході до 38°, повідомляє Укргідрометцентр.

У решті областей прогнозуються короткочасні дощі з грозами, у західних областях вночі місцями значні дощі. Температура вночі 19-24°, вдень 21-26°, у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 12-17°, вдень 18-23°.

Вітер в Україні південно-східний із переходом на західний, 7-12 м/с.

У Києві в понеділок, 7 серпня, короткочасні дощі з грозами. Вітер південно-східний із переходом на західний, 7-12 м/с. Температура вночі 21-23°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 7 серпня найвища температура вдень була 38,0° у 2010 році, найнижча вночі 8,7° у 1923 році.

В Україні у вівторок, 8 серпня, без опадів, лише вдень у західних, Одеській, Вінницькій, Кіровоградській та Черкаській областях короткочасні дощі з грозами.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, у західних областях 7-12°, вдень 21-26°, у південній частині та східній частинах вночі 17-22°, вдень 27-32°.

У Києві у вівторок, 8 серпня, без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.

Теги: #погода #прогноз

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