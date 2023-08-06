"Понад 14 тис. бойових вильотів української авіації": Зеленський привітав льотчиків із професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав льотчиків Повітряних сил із професійним святом.

"День Повітряних сил Збройних Сил України! Пишаємось нашими героями неба! Вже понад 14 тисяч бойових вильотів нашої авіації за час війни. Кожен – це героїзм. Кожен – це результат для України. Кожен – це наближення нашої перемоги. Я дякую всім воїнам українських Повітряних сил – усім воїнам-авіаторам, нашим зенітникам, фахівцям радіотехнічних військ! Слава вам! Слава Україні!" - сказано в телеграм-каналі президента.