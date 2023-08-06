Події

07:17 06.08.2023

ПС ЗС України від початку повномасштабного вторгнення знищили понад 3,5 тисячі повітряних цілей ворога

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ПС ЗС України від початку повномасштабного вторгнення знищили понад 3,5 тисячі повітряних цілей ворога

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Повітряні сили ЗСУ знищили понад 3,5 тисячі ворожих повітряних цілей, зокрема 350 літаків і вертольотів та понад 2 тисячі безпілотників, повідомляють у ПС ЗСУ.

"Повітряні сили знищили понад 3,5 тисячі повітряних цілей ворога - 350 літаків і гелікоптерів, 1 200 крилатих і 24 балістичні ракети, більше ніж 2 тисячі безпілотників і 13 "кинджалів, що не мають аналогів", - цитує пресслужба відомства слова привітання командувача Повітряними силами генерал-лейтенанта Миколи Олещука з днем ПС ЗСУ.

Олещук також повідомив, що за 1,5 року війни понад 3 200 військовослужбовців Повітряних сил відзначені державними нагородами, а 40 із них отримали звання Героя України.

За його словами, незважаючи на перевагу росіян у повітрі на окупованих територіях, українські льотчики змогли здійснити понад 14 тисяч бойових вильотів.

 

 

 

Теги: #цілі #ворог #пс_зсу

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