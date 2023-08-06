Події

05:43 06.08.2023

Окупанти 15 разів на день обстріляли Сумщину, загинув місцевий житель

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Російські окупаційні війська протягом суботи здійснили 15 ворожих обстрілів прикордонних громад Сумщини, зафіксовано 119 вибухів, внаслідок чого загинув місцевий житель, повідомила прес-служба ОВА.

Зазначається, що обстріляно 13 населених пунктів у семи територіальних громадах: Краснопільському, Білопільському, Юнаківському, Середино-Будському, Шалигінському, Есманському, Новослобідському.

Зокрема, у Краснопільській був мінометний обстріл (16 вибухів).

У Білопільській – артилерійський обстріл (13 вибухів), гранатомет (19 вибухів).

У Юнацькій - мінометний обстріл (3 вибухи).

В Есманській – мінометний обстріл (30 вибухів).

У Середино-будській - мінометний обстріл (2 вибухи).

У Шалигінській – артилерійський обстріл (11 вибухів).

У Новослобідській – артилерійський обстріл (11 вибухів), гранатомет (14 вибухів).

"Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель. Пошкоджено приватний житловий будинок, літню кухню", - йдеться у повідомленні Сумської ОВА.

Теги: #жертва #україна #обстріл #сумська_область

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