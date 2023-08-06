Окупанти 15 разів на день обстріляли Сумщину, загинув місцевий житель
Російські окупаційні війська протягом суботи здійснили 15 ворожих обстрілів прикордонних громад Сумщини, зафіксовано 119 вибухів, внаслідок чого загинув місцевий житель, повідомила прес-служба ОВА.
Зазначається, що обстріляно 13 населених пунктів у семи територіальних громадах: Краснопільському, Білопільському, Юнаківському, Середино-Будському, Шалигінському, Есманському, Новослобідському.
Зокрема, у Краснопільській був мінометний обстріл (16 вибухів).
У Білопільській – артилерійський обстріл (13 вибухів), гранатомет (19 вибухів).
У Юнацькій - мінометний обстріл (3 вибухи).
В Есманській – мінометний обстріл (30 вибухів).
У Середино-будській - мінометний обстріл (2 вибухи).
У Шалигінській – артилерійський обстріл (11 вибухів).
У Новослобідській – артилерійський обстріл (11 вибухів), гранатомет (14 вибухів).
"Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель. Пошкоджено приватний житловий будинок, літню кухню", - йдеться у повідомленні Сумської ОВА.