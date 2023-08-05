Окупанти обстріляли з артилерії Нікополь, є руйнування - голова ОВА

Російські окупаційні війська протягом суботи здійснили артилерійський обстріл Нікополя, є руйнування, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Знову Нікопольщина. Знову залпи ворожої артилерії. Знову руйнування. Протягом дня російські війська чотири рази обстріляли район", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, понад десяток ворожих снарядів атакували Нікополь. Загорівся гараж. Пожежу загасили, але будівлю знищено.

"А ще у місті понівечені станція техобслуговування та спортшкола. Пошкоджені сім приватних будинків, 2 господарські споруди, стільки ж газопроводів, декілька ліній електропередач", - додав глава ОВА.