Події

18:49 05.08.2023

Окупанти обстріляли з артилерії Нікополь, є руйнування - голова ОВА

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Російські окупаційні війська протягом суботи здійснили артилерійський обстріл Нікополя, є руйнування, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Знову Нікопольщина. Знову залпи ворожої артилерії. Знову руйнування. Протягом дня російські війська чотири рази обстріляли район", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, понад десяток ворожих снарядів атакували Нікополь. Загорівся гараж. Пожежу загасили, але будівлю знищено.

"А ще у місті понівечені станція техобслуговування та спортшкола. Пошкоджені сім приватних будинків, 2 господарські споруди, стільки ж газопроводів, декілька ліній електропередач", - додав глава ОВА.

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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