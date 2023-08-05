Події

08:31 05.08.2023

СБУ провела спецоперацію, у результаті якої підірвано великий нафтовий танкер Росії "SIG"

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СБУ провела спецоперацію, у результаті якої підірвано великий нафтовий танкер Росії "SIG"

У ніч на суботу Служба безпеки України разом із Військово-морськими силами (ВМС) провела спецоперацію, унаслідок якої підірвано великий нафтовий танкер РФ "SIG", що транспортував паливо для російських військ, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в СБУ.

Спецоперація здійснювалася за допомогою надводного дрона, насиченого 450 кг тротилу.

Наголошується, що спецоперацію СБУ проводила спільно з ВМС у територіальних водах України.

 

 

Теги: #сбу #рф #танкер #підрив

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