Окупаційна влада лівого берега Херсонщини через дефіцит медперсоналу завозить лікарів з РФ - ЦНС

Російські окупанти через дефіцит медичного персоналу через відмову більшості українських лікарів співпрацювати з ними завозять на тимчасово окупований лівий берег Херсонської області лікарів з Росії, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"Більшість місцевих лікарів відмовилися співпрацювати з ворогом і залишили регіон. Отже, ворог завозить на ТОТ своїх лікарів, зокрема на Херсонщину", - сказано у повідомленні на сайті.

Як зазначає ЦНС, таким чином "до Каховки прибули російські лікарі з однієї з лікарень Санкт-Петербурга".

Уточнюється, що за роботу в зонах воєнних дій медперсонал з РФ отримує надбавку, і те, що раніше ці лікарі працювали в окупованій Сирії.