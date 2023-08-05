Окупанти 15 разів за добу обстріляли прикордоння Сумщини, пошкоджено три приватні будинки - ОВА

Минулої доби п'ятниці російські окупанти 15 разів обстріляли дев'ять прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 100 вибухів, внаслідок атаки пошкоджено три приватні будинки та лінію електромереж, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА).

"Обстріляно 13 населених пунктів у 9 територіальних громадах: Хотинській, Білопільській, Юнаківській, Миропільській, Дружбівській, Есманській, Середино-Будській, Зноб-Новгородській, Новослобідській", - сказано в повідомленні в Telegram.

Зокрема, по Новослобідській громаді ворог здійснив мінометний обстріл (20 вибухів). За даними ОВА, внаслідок атаки пошкоджено два приватні будинки й лінію електромереж. Тим часом Хотинська громада постраждала від обстрілу некерованими авіаційними ракетами (НАР), окупанти здійснили 3 пуски, внаслідок атаки пошкоджено один приватний будинок.

Білопільська громада також зазнала ракетного обстрілу з НАР – 8 пусків, окрім того, по громаді було здійснено артилерійський (13 вибухів) та сім мінометних обстрілів.

Юнаківську громаду окупанти обстріляли з артилерії (2 вибухи) та міномета (4 вибухи).

По території Есманської громади ворог здійснив мінометний обстріл (4 вибухи) та атакував із РСЗВ (6 вибухів).

Середино-Будська громада постраждала від обстрілу з РСЗВ (4 вибухи) та міномета (4 вибухи).

Росіяни здійснили мінометні обстріли у Зноб-Новгородській громаді та Миропільській: пролунало 6 та 15 вибухів відповідно.

Територію Дружбівської громади ворог атакував із РСЗВ (4 вибухи).