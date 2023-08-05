Кожен п'ятий мешканець США вважає свою роботу марною – дослідження

Понад 19% американців вважають, що їхня робота не приносить користі суспільству, йдеться у дослідженні соціолога Симона Вало із Цюріхського університету.

Серед респондентів, хто вважає, що їхня професійна діяльність "рідко" або "ніколи" не дає "відчуття позитивного впливу на суспільство", майже третина працівників, що займаються транспортуванням вантажів, та порівнянна частина фахівців, робота яких передбачає виготовлення або застосування матеріальних цінностей - від теслярів та м'ясників до інженерів аерокосмічної галузі.

Низьку оцінку суспільної значущості своєї праці також дали респонденти, зайняті у сфері продажу, маркетологи, офісні та адміністративні працівники.

Водночас лише 25% зайнятих у бізнесі та фінансовому секторі працівників схильні оцінювати свій внесок у розвиток суспільства як незначний. Серед юристів та менеджерів цей показник виявився ще нижчим – 20%.

Найменша частка скептично налаштованих фахівців припадає на лікарів, медсестер та вчителів: так, серед останніх менше 5% заявили, що вважають свою роботу марною.