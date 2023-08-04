Окупанти атакували центр Берислава, одна людина дістала важкі поранення

Російські окупанти атакували центр Берислава Херсонської області за допомогою БпЛА, ворог скинув вибухівку у двір місцевого жителя, внаслідок чого той зазнав тяжких поранень, повідомила обласна військова адміністрація (ОВА) у п'ятницю ввечері.

"Росіяни атакували центр Берислава з безпілотника. Вибухівку скинули на подвір'я місцевого жителя. 48-річний чоловік дістав важкі поранення", - сказано в повідомленні.

Як уточнюють в ОВА, потерпілого госпіталізували з травмами голови.