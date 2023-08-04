Події

21:24 04.08.2023

Окупанти атакували центр Берислава, одна людина дістала важкі поранення

1 хв читати

Російські окупанти атакували центр Берислава Херсонської області за допомогою БпЛА, ворог скинув вибухівку у двір місцевого жителя, внаслідок чого той зазнав тяжких поранень, повідомила обласна військова адміністрація (ОВА) у п'ятницю ввечері.

"Росіяни атакували центр Берислава з безпілотника. Вибухівку скинули на подвір'я місцевого жителя. 48-річний чоловік дістав важкі поранення", - сказано в повідомленні.

Як уточнюють в ОВА, потерпілого госпіталізували з травмами голови.

 

Теги: #рф #атака #херсонская_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:15 04.08.2023
СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська - пошкоджено великий десантний корабель "Оленегорский горняк" - джерело у спецслужбі

СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська - пошкоджено великий десантний корабель "Оленегорский горняк" - джерело у спецслужбі

19:00 03.08.2023
Російські війська протягом доби атакували Україну 15 "шахедами", здійснили один ракетний і 47 авіаційних ударів

Російські війська протягом доби атакували Україну 15 "шахедами", здійснили один ракетний і 47 авіаційних ударів

08:38 03.08.2023
Ворог атакував Україну 15-ма ударними БПЛА з Брянської області, ППО ліквідувала всі

Ворог атакував Україну 15-ма ударними БПЛА з Брянської області, ППО ліквідувала всі

07:11 03.08.2023
Боррель: РФ пропонує країнам дешеве зерно для створення нових залежностей

Боррель: РФ пропонує країнам дешеве зерно для створення нових залежностей

23:27 02.08.2023
Бомбардувальники Ту-95мс здійснили посадку на аеродромі "Енгельс"

Бомбардувальники Ту-95мс здійснили посадку на аеродромі "Енгельс"

21:15 02.08.2023
Чотири ворожі бомбардувальники Ту-95мс вилетіли з Мурманської області, летять у район Каспію

Чотири ворожі бомбардувальники Ту-95мс вилетіли з Мурманської області, летять у район Каспію

09:34 02.08.2023
Під час нічної атаки через падіння уламків сталося займання приватного будинку у Київській області

Під час нічної атаки через падіння уламків сталося займання приватного будинку у Київській області

09:15 02.08.2023
ППО ліквідувала 23 ударних БПЛА в ніч на середу - ПС ЗСУ

ППО ліквідувала 23 ударних БПЛА в ніч на середу - ПС ЗСУ

08:55 02.08.2023
У результаті падіння уламків у Солом'янському р-ні Києва пошкоджено фасад адмінбудівлі з 9 по 11 поверх

У результаті падіння уламків у Солом'янському р-ні Києва пошкоджено фасад адмінбудівлі з 9 по 11 поверх

07:44 02.08.2023
За ніч окупанти тричі атакували Нікопольський район Дніпропетровської області

За ніч окупанти тричі атакували Нікопольський район Дніпропетровської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми вдячні СБУ за повернення війни державі-агресору

Зеленський вважає дуже важливою участь країн Глобального Півдня на зустрічі в Джидді

Кулеба про участь Китаю в зустрічі щодо Формули миру в Джидді: Це суперпрорив

Обсяг відновлювальних робіт на ТЕЦ і ТЕС після ударів РФ менше 2% від обсягу пошкоджень - глава НКРЕКП

Чотирьох посадовців ДСНС, підозрюваних у справі про авіакатастрофу в Броварах, узято під варту, начальника служби безпеки польотів - під домашній арешт

ОСТАННЄ

Нардепи пропонують призупинити на час війни бюджетні видатки на ремонт доріг і стадіонів, чартерні рейси, утримання держдач і зйомки серіалів

Правоохоронці викрили нелегальну діяльність call-центру в Подільському районі Києва

Раді пропонують штрафувати до 34 тис. грн і позбавляти прав до півроку за гучну їзду

МВС скоро оприлюднить результати перевірок у ДСНС, будуть зміни

Судді Приморського райсуду Одеси повідомлено про підозру в замаху на надання хабара

Сили оборони України завдали за добу 9 ударів по місцях скупчення окупантів

Кабмін дозволив роботу мобільних аптек у селах і на прифронтових територіях

Окупанти завдали 39 авіаударів по Україні за добу

Сили оборони наступають на півдні і стримують окупантів на сході України, за добу було 30 бойових зіткнень

У Харкові судитимуть реєстратора МСЕК, яка займалася оформленням фіктивної інвалідності "під ключ"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА