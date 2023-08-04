Судді Приморського райсуду Одеси повідомлено про підозру в замаху на надання хабара

Правоохоронці повідомили про підозру в замаху на надання неправомірної вигоди судді Приморського районного суду Одеси, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"4 серпня 2023 року за дорученням керівника САП прокурор за участю детективів НАБУ повідомив про підозру в замаху на надання неправомірної вигоди судді за ухвалення позитивного рішення в справі про адміністративне правопорушення, а також заволодіння частиною неправомірної вигоди шляхом обману судді Приморського районного суду м. Одеси", - ідеться в повідомленні, опублікованому в п'ятницю ввечері.

Також САП і НАБУ повідомили про зміну підозри, яку раніше було повідомлено адвокату, який діяв спільно із суддею Приморського райсуду Одеси.

Наразі адвокату і судді повідомлено про підозру у злочинах, передбачених ч.3 ст.15, ч.3 ст.369, ч.2 ст.190 КК України.

У пресслужбі прокуратури нагадують, що 19 червня САП і НАБУ викрили адвоката з Одеси на отриманні хабара в розмірі $2 тис. За версією слідства, фігурант вимагав неправомірну вигоду у військовослужбовця за нібито сприяння в ухваленні суддею Приморського райсуду Одеси позитивного рішення у справі.

"У ході подальшого розслідування встановлено, що для реалізації свого злочинного плану адвокат залучив суддю Приморського райсуду Одеси. Відповідно до узгоджених дій адвокат мав підбурити військовослужбовця до надання неправомірної вигоди за ухвалення позитивного рішення в адміністративній справі іншій судді цього ж суду, одержати неправомірну вигоду та передати її частину вказаному судді-спільнику. Крім того, адвокат повідомив суддю про можливість заволодіння частиною одержаних від особи коштів, наданих для передачі судді", - зазначається в повідомленні.

НАБУ та САП за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції розпочали розслідування цих фактів за заявою громадянина, якого підбурювали до надання хабара.