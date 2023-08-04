Події

19:49 04.08.2023

Судді Приморського райсуду Одеси повідомлено про підозру в замаху на надання хабара

2 хв читати
Судді Приморського райсуду Одеси повідомлено про підозру в замаху на надання хабара

Правоохоронці повідомили про підозру в замаху на надання неправомірної вигоди судді Приморського районного суду Одеси, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"4 серпня 2023 року за дорученням керівника САП прокурор за участю детективів НАБУ повідомив про підозру в замаху на надання неправомірної вигоди судді за ухвалення позитивного рішення в справі про адміністративне правопорушення, а також заволодіння частиною неправомірної вигоди шляхом обману судді Приморського районного суду м. Одеси", - ідеться в повідомленні, опублікованому в п'ятницю ввечері.

Також САП і НАБУ повідомили про зміну підозри, яку раніше було повідомлено адвокату, який діяв спільно із суддею Приморського райсуду Одеси.

Наразі адвокату і судді повідомлено про підозру у злочинах, передбачених ч.3 ст.15, ч.3 ст.369, ч.2 ст.190 КК України.

У пресслужбі прокуратури нагадують, що 19 червня САП і НАБУ викрили адвоката з Одеси на отриманні хабара в розмірі $2 тис. За версією слідства, фігурант вимагав неправомірну вигоду у військовослужбовця за нібито сприяння в ухваленні суддею Приморського райсуду Одеси позитивного рішення у справі.

"У ході подальшого розслідування встановлено, що для реалізації свого злочинного плану адвокат залучив суддю Приморського райсуду Одеси. Відповідно до узгоджених дій адвокат мав підбурити військовослужбовця до надання неправомірної вигоди за ухвалення позитивного рішення в адміністративній справі іншій судді цього ж суду, одержати неправомірну вигоду та передати її частину вказаному судді-спільнику. Крім того, адвокат повідомив суддю про можливість заволодіння частиною одержаних від особи коштів, наданих для передачі судді", - зазначається в повідомленні.

НАБУ та САП за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції розпочали розслідування цих фактів за заявою громадянина, якого підбурювали до надання хабара.

 

 

Теги: #одеса #суддя #підозра

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:59 04.08.2023
ДБР повідомило про підозру російському олігарху Гінеру, який побудував у Криму дві ТЕС і постачав боєприпаси армії РФ

ДБР повідомило про підозру російському олігарху Гінеру, який побудував у Криму дві ТЕС і постачав боєприпаси армії РФ

13:20 03.08.2023
П'ятьом посадовцям ДСНС повідомлено про підозру у зв'язку з аварією гелікоптера у Броварах

П'ятьом посадовцям ДСНС повідомлено про підозру у зв'язку з аварією гелікоптера у Броварах

20:19 02.08.2023
В Одесі через аварійне відключення електромережі без світла залишилися три райони

В Одесі через аварійне відключення електромережі без світла залишилися три райони

20:34 29.07.2023
Правоохоронці повідомили про підозру в колабораціонізмі лікарю з Херсонської області

Правоохоронці повідомили про підозру в колабораціонізмі лікарю з Херсонської області

14:26 29.07.2023
Місія ЮНЕСКО пробуде в Одесі 4 дні - голова ОВА

Місія ЮНЕСКО пробуде в Одесі 4 дні - голова ОВА

12:14 29.07.2023
В Одесу прибула місія ЮНЕСКО для оцінки збитків від російських обстрілів

В Одесу прибула місія ЮНЕСКО для оцінки збитків від російських обстрілів

14:19 28.07.2023
ДБР повідомило про нову підозру заступнику голови Держдуми РФ Бабакову

ДБР повідомило про нову підозру заступнику голови Держдуми РФ Бабакову

13:54 28.07.2023
В одеському Будинку профспілок вибухнула граната, є загиблий - поліція

В одеському Будинку профспілок вибухнула граната, є загиблий - поліція

04:34 28.07.2023
Зеленський в Одесі відвідав відділення реабілітації для українських військових

Зеленський в Одесі відвідав відділення реабілітації для українських військових

23:23 27.07.2023
Зеленський провів нараду з питань, що турбують бойових медиків

Зеленський провів нараду з питань, що турбують бойових медиків

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми вдячні СБУ за повернення війни державі-агресору

Зеленський вважає дуже важливою участь країн Глобального Півдня на зустрічі в Джидді

Кулеба про участь Китаю в зустрічі щодо Формули миру в Джидді: Це суперпрорив

Обсяг відновлювальних робіт на ТЕЦ і ТЕС після ударів РФ менше 2% від обсягу пошкоджень - глава НКРЕКП

Чотирьох посадовців ДСНС, підозрюваних у справі про авіакатастрофу в Броварах, узято під варту, начальника служби безпеки польотів - під домашній арешт

ОСТАННЄ

Правоохоронці викрили нелегальну діяльність call-центру в Подільському районі Києва

Раді пропонують штрафувати до 34 тис. грн і позбавляти прав до півроку за гучну їзду

МВС скоро оприлюднить результати перевірок у ДСНС, будуть зміни

Сили оборони України завдали за добу 9 ударів по місцях скупчення окупантів

Кабмін дозволив роботу мобільних аптек у селах і на прифронтових територіях

Окупанти завдали 39 авіаударів по Україні за добу

Сили оборони наступають на півдні і стримують окупантів на сході України, за добу було 30 бойових зіткнень

У Харкові судитимуть реєстратора МСЕК, яка займалася оформленням фіктивної інвалідності "під ключ"

Зеленський: Ми вдячні СБУ за повернення війни державі-агресору

Зеленський вважає дуже важливою участь країн Глобального Півдня на зустрічі в Джидді

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА