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18:56 04.08.2023

МАГАТЕ не має повної інформації про обсяг ремонтних робіт на ЗАЕС-5 після переведення блоку в "холодний" зупин

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МАГАТЕ не має повної інформації про обсяг ремонтних робіт на ЗАЕС-5 після переведення блоку в "холодний" зупин

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не має повної інформації щодо обсягу робіт із технічного обслуговування, який планують провести на енергоблоці №5 Запорізької атомної станції після переведення його в "холодний" зупин 28 липня.

"Технічне обслуговування блоку №5 розпочато, включно з перевіркою і випробуванням систем безпеки, що захищають реактор і його паливо, а також очищенням теплообмінника", - повідомило МАГАТЕ на своєму сайті у п'ятницю.

Водночас, як наголошується в повідомленні, команда МАГАТЕ неодноразово запитувала повнішу інформацію щодо обсягу таких робіт з огляду на обмежену наявність запасних частин і суттєве скорочення штату технічного обслуговування на ЗАЕС.

Крім того, МАГАТЕ продовжує запитувати дозвіл на відвідування дахів чотирьох блоків ЗАЕС після того, як через неодноразові запити команда отримала доступ до дахів реакторних блоків №3-4 і не помітила мін або вибухівки на них, а також у турбінних залах.

Крім того, повідомляється, що в четвер відбулася дев'ята ротація команд агентства на ЗАЕС, напередодні якої команда МАГАТЕ чула серію детонацій поблизу станції. Але групі повідомили, що внаслідок цих детонацій впливу на майданчик, сусідню промзону та місто Енергодар не було.

Водночас МАГАТЕ звертає увагу, що міни, які команда вперше побачила на периметрі станції 23 липня, все ще стоять на місці, але нових мін або вибухівки не було виявлено.

МАГАТЕ також провело успішну ротацію своїх команд у Чорнобилі.

Як повідомлялося, Запорізька атомна електростанція (Запорізька атомна електростанція), окупована російськими військовими з 4 березня 2022 року, завершила перехід блоку №5 на "холодний" зупин із переведенням блоку №4 на "гарячий" зупин, всупереч вимогам національного ядерного регулятора України - Держатомрегулювання, який дозволяє експлуатацію всіх блоків станції в режимі "холодний" зупин.

Теги: #магате #заес

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