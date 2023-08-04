Кабмін схвалив спрямування 95 млн грн на потреби евакуйованих і підтримку тих, хто перебуває на деокупованих територіях

Кабінет Міністрів України схвалив спрямування 95 млн грн на потреби евакуйованих із районів бойових дій і підтримку тих, хто перебуває на деокупованих територіях, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд затвердить постанову, яка дасть змогу спрямувати 95 млн грн із рахунку Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій у НБУ на потреби громадян, які евакуюються з районів бойових дій, а також на підтримку тих, хто перебуває на деокупованих територіях", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, розмір допомоги людям у цих звільнених населених пунктах залишиться без змін і становитиме 3 тис. грн для осіб з інвалідністю та дітей і 2 тис. грн - для інших осіб.