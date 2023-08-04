Ворог затято намагається зупинити наступ українських військ - Маляр

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському і Бердянському напрямках, тоді як ворог і далі вдається до спроб зупинити наступ, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Ворог чинить шалений опір. Окрім суцільного мінування, на ключових панівних висотах ворог обладнав захищені бетоновані інженерні укріплення. У таких важких умовах наші війська поступово, але дуже наполегливо просуваються вперед", - наголосила Маляр у повідомленні в телеграм-каналі.

Водночас, зазначила вона, для ворога епіцентром бойових дій залишається східний фронт, де розташовані стратегічні напрямки російського наступу.

"Ворог вважає, що завдавши удару по Сходу вони зможуть загалом переломити ситуацію на фронті. Тому найбільших зусиль зараз докладають саме на Сході. Наші війська вчора і сьогодні відбивають ворожі атаки на Куп'янському, Лиманському та Сватівському напрямках. Кількість ворожих обстрілів збільшилася. Тривають важкі бої. Мета ворога відтягнути на ці напрямки наші сили з напрямку наступу і прорвати нашу оборону", - розповіла Маляр.

Крім того, на Куп'янському напрямку ворог поставив собі за мету повернення втрачених восени минулого року територій.

"Це складна і виснажлива боротьба, але наші захисники не дають змоги ворогу реалізувати його плани", - наголосила заступниця міністра.

На Бахмутському напрямку також складна ситуація, додала Маляр: на південному фланзі українські війська поступово проходять крізь щільний артилерійський вогонь і мінування, але продовжують рух уперед. На північному фланзі ворог атакує, а українські захисники відбивають атаки.

"Тут так само ворог хоче повернути втрачені позиції", - зазначила вона.

Також на сході ворог атакує Авдіївський та Мар'їнський напрямки.

"Там теж гарячі бої, але наші захисники не дають ворогу просуватися", - наголосила Маляр.