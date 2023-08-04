Події

15:11 04.08.2023

Ворог затято намагається зупинити наступ українських військ - Маляр

2 хв читати
Ворог затято намагається зупинити наступ українських військ - Маляр

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському і Бердянському напрямках, тоді як ворог і далі вдається до спроб зупинити наступ, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Ворог чинить шалений опір. Окрім суцільного мінування, на ключових панівних висотах ворог обладнав захищені бетоновані інженерні укріплення. У таких важких умовах наші війська поступово, але дуже наполегливо просуваються вперед", - наголосила Маляр у повідомленні в телеграм-каналі.

Водночас, зазначила вона, для ворога епіцентром бойових дій залишається східний фронт, де розташовані стратегічні напрямки російського наступу.

"Ворог вважає, що завдавши удару по Сходу вони зможуть загалом переломити ситуацію на фронті. Тому найбільших зусиль зараз докладають саме на Сході. Наші війська вчора і сьогодні відбивають ворожі атаки на Куп'янському, Лиманському та Сватівському напрямках. Кількість ворожих обстрілів збільшилася. Тривають важкі бої. Мета ворога відтягнути на ці напрямки наші сили з напрямку наступу і прорвати нашу оборону", - розповіла Маляр.

Крім того, на Куп'янському напрямку ворог поставив собі за мету повернення втрачених восени минулого року територій.

"Це складна і виснажлива боротьба, але наші захисники не дають змоги ворогу реалізувати його плани", - наголосила заступниця міністра.

На Бахмутському напрямку також складна ситуація, додала Маляр: на південному фланзі українські війська поступово проходять крізь щільний артилерійський вогонь і мінування, але продовжують рух уперед. На північному фланзі ворог атакує, а українські захисники відбивають атаки.

"Тут так само ворог хоче повернути втрачені позиції", - зазначила вона.

Також на сході ворог атакує Авдіївський та Мар'їнський напрямки.

"Там теж гарячі бої, але наші захисники не дають ворогу просуватися", - наголосила Маляр.

Теги: #зсу #бої

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:57 04.08.2023
Командування ЗСУ задіяло нові резерви для просування на півдні України

Командування ЗСУ задіяло нові резерви для просування на півдні України

03:57 04.08.2023
ЗСУ чекають тяжкі бої через посилену оборону російських військ - Пентагон

ЗСУ чекають тяжкі бої через посилену оборону російських військ - Пентагон

10:19 03.08.2023
ЗСУ просунулися біля Бахмута у середу - ISW

ЗСУ просунулися біля Бахмута у середу - ISW

09:48 03.08.2023
Поля битв на півдні України заросли бур'янами і кущами, які ускладнюють просування військ - британська розвідка

Поля битв на півдні України заросли бур'янами і кущами, які ускладнюють просування військ - британська розвідка

09:52 02.08.2023
Міноборони прийняло на озброєння ювілейну 10-ту модель FPV-дрона - Резніков

Міноборони прийняло на озброєння ювілейну 10-ту модель FPV-дрона - Резніков

14:32 01.08.2023
На таврійському напрямку за добу знищено 22 одиниці техніки ворога - Тарнавський

На таврійському напрямку за добу знищено 22 одиниці техніки ворога - Тарнавський

10:07 01.08.2023
Запеклі бої в Україні точаться на південь від Оріхова та Великої Новосілки - британська розвідка

Запеклі бої в Україні точаться на південь від Оріхова та Великої Новосілки - британська розвідка

10:05 01.08.2023
Окупанти обстріляли 8 прикордонних сіл на Чернігівщині та Сумщині за добу, у Рожковичах пошкоджено нежитлову будівлю, жертв немає - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли 8 прикордонних сіл на Чернігівщині та Сумщині за добу, у Рожковичах пошкоджено нежитлову будівлю, жертв немає - ОК "Північ"

07:25 01.08.2023
ЗС України просуваються на трьох напрямках, найближчими днями можуть звільнити селище Урожайне Донецької області

ЗС України просуваються на трьох напрямках, найближчими днями можуть звільнити селище Урожайне Донецької області

21:41 31.07.2023
Сили оборони за добу знищили сім складів боєприпасів окупантів на таврійському напрямку

Сили оборони за добу знищили сім складів боєприпасів окупантів на таврійському напрямку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Максимально спрощуємо процедури для наших оборонних підприємств - Зеленський за підсумками Ставки

РФ готує провокацію на Мозирському НПЗ, щоб втягнути Білорусь у повномасштабну війну проти України, - СБУ

Унаслідок використання РФ касетних боєприпасів в Україні загинув 201 цивільний, 553 поранено - Офіс генпрокурора

Україна повернула тіла ще 44 полеглих захисників - Мінреінтеграції

Застосовувана ЗСУ тактика продавлювання спрямована на максимальне збереження своїх сил і промацування проломів в обороні росіян - ISW

ОСТАННЄ

ПК "Схід": Ліквідовано два ворожі БПЛА - у Запорізькій і Донецькій областях

САП подала позов про визнання необґрунтованими активів одного із заступників управління ДБР на суму понад 7 млн грн

Максимально спрощуємо процедури для наших оборонних підприємств - Зеленський за підсумками Ставки

Російська авіація вдарила по селу на Херсонщині, одна людина постраждала - ОВА

Присутності російського флоту в Чорному морі буде покладено край - Подоляк

РФ готує провокацію на Мозирському НПЗ, щоб втягнути Білорусь у повномасштабну війну проти України, - СБУ

Унаслідок використання РФ касетних боєприпасів в Україні загинув 201 цивільний, 553 поранено - Офіс генпрокурора

Знеструмлено частину споживачів у шести областях через ворожі обстріли - Міненерго

Україна повернула тіла ще 44 полеглих захисників - Мінреінтеграції

ДБР повідомило про підозру російському олігарху Гінеру, який побудував у Криму дві ТЕС і постачав боєприпаси армії РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА