Події

13:23 04.08.2023

Присутності російського флоту в Чорному морі буде покладено край - Подоляк

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Присутності російського флоту в Чорному морі буде покладено край - Подоляк

Дрони в Чорному морі знищують цінність російського флоту, написав у п'ятницю у твіттері радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Що відбувається в Чорному морі? Дрони змінюють правила гри, повертають акваторії повноцінну зовнішню юрисдикцію, остаточно знищують цінність російського флоту. По суті, повертають усіх до міжнародного морського права...", - написав він.

"Тому присутності російського флоту в Чорному морі буде покладено край, а з ним - і традиційному московському шантажу. Україна забезпечить свободу й безпеку в Чорному морі для світової торгівлі", - зазначив також він.

Раніше в п'ятницю в пабліках з'явилися кадри пошкодженого в районі Новоросійська великого десантного корабля "Оленегорский горняк".

Джерело в СБУ повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що "спецоперацію проводили разом із ВМС. Унаслідок атаки "Оленегорский горняк" дістав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання".

 

Теги: #чорне_море #подоляк #дрони

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