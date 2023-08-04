Події

10:15 04.08.2023

СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська - пошкоджено великий десантний корабель "Оленегорский горняк" - джерело у спецслужбі

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СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська - пошкоджено великий десантний корабель "Оленегорский горняк" - джерело у спецслужбі

Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами ЗСУ провела операцію в бухті Новоросійська, унаслідок якої пошкоджено великий десантний корабель "Оленегорский горняк", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в українській спецслужбі.

"Спецоперацію проводили разом із ВМС. Унаслідок атаки "Оленегорский горняк" дістав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Усі заяви росіян про "відбиту атаку" - фейк", - повідомив співрозмовник агентства.

Водночас він додав: "На відео видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 осіб екіпажу".

Джерело нагадало, що це далеко не перша успішна спецоперація СБУ з використанням надводних дронів.

Раніше глава СБУ Василь Малюк підтвердив, що атака на кораблі РФ у Севастопольській бухті в жовтні минулого року і нещодавній підрив Кримського мосту - справа рук Служби безпеки України.

 

Теги: #сбу #рф #спецоперація #корабель

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