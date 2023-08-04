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11:33 04.08.2023

ДБР викрило військкома на незаконних доплатах підлеглим і працевлаштуванні місцевого криміналітету

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ДБР викрило військкома на незаконних доплатах підлеглим і працевлаштуванні місцевого криміналітету

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали за незаконну виплату винагороди підлеглим і працевлаштування місцевого криміналітету колишнього керівника Запорізького обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), який нині очолює Донецький обласний ТЦК і СП.

"На посаді Запорізького ОТЦК та СП з липня по грудень 2022 року чоловік без законних підстав направив наближених підлеглих до бойової бригади ЗСУ нібито для виконання бойових завдань. Проте ці працівники військкомату перебували в зоні бойових дій за вільним графіком, як у відпустці. Вони не були призначені на посади в бойовому підрозділі, не брали участі в боях та безпідставно перебували в прифронтовій зоні", - ідеться в повідомленні ДБР у телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією бюро, військком оформив документи щодо отримання цими військовослужбовцями довідок про безпосередню участь у бойових діях, завдяки яким їм безпідставно нарахували додаткові бойові доплати на загальну суму 981,3 тис. грн.

"Більше того, один із цих підлеглих надав документи для отримання 700 тис. грн грошової допомоги у зв'язку з втратою працездатності внаслідок участі в бойових діях", - наголошується в повідомленні.

Також, як наголошують у ДБР, керівник військкомату влаштовував на роботу в ТЦК та СП представників місцевого криміналітету, щоб допомогти їм ухилитися від судового розгляду щодо особливо тяжких злочинів.

Крім того, фігурант допоміг кримінальному авторитету знятися з військового обліку для виїзду за кордон.

Працівники ДБР здійснили обшуки за місцями роботи та проживання керівника військкомату в Запоріжжі та в місті Мирноград Донецької області, під час яких знайдено докази протиправної діяльності та особисті фото підлеглих під час "несення служби".

 

Теги: #дбр #військком

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