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06:32 04.08.2023

Можливі провокації ПВК "Вагнер" будуть розцінюватися як дії, підтримувані керівництвом РФ - посол Латвії в НАТО

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Можливі провокації за участю угруповання найманців "Вагнер", яке перебуває зараз у Білорусі, будуть розцінюватися НАТО як дії, що підтримуються керівництвом Росії, зазначив посол Латвії в НАТО Маріс Рієкстіньш, передає новинний портал Delfi.

"Якщо провокації все-таки відбудуться, НАТО розцінить їх як дії, що підтримуються керівництвом Росії, і відповість відповідними кроками, і виплутатися твердженнями про те, що угруповання є приватною компанією, вже не вийде", - вважає посол Латвії.

При цьому він оцінює ймовірність провокацій з боку вагнерівців як порівняно невисоку, але цілком їх не виключає.

Коментуючи інцидент із білоруськими вертольотами, які порушили кордони над Польщею, Рієкстіньш зазначив, що мета таких дій - "поставити під сумнів нашу готовність до різних ризиків безпеки".

Щодо ризиків, пов'язаних із навчаннями російського флоту в Балтійському морі, дипломат наголосив, що військові навчання є радше демонстрацією сили, ніж прикриттям провокацій.

Посол Латвії також очікує, що "наступні російсько-білоруські навчання "Захід" можуть бути більш скромними за масштабом, ніж попередні, оскільки російські ресурси здебільшого зайняті на війні в Україні".

 

 

 

Теги: #провокації #латвія #вагнерівці

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