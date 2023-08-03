Росія випустила по Україні щонайменше 1961 "шахед", сказав у відеозверненні в четвер президент України Володимир Зеленський.

"Загалом терористи запустили проти України вже щонайменше 1961 "шахед" і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше, щоб максимум збивати", - сказав він.

"Зокрема, це завдання для кожного нашого посла. Усіх представників, усіх представниць України. Усі мають працювати. Усі", - наголосив Зеленський.

За його словами, на фронті "окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців". "Усюди непросто. Але що б не робив ворог, саме українська сила домінує", - зазначив Зеленський.