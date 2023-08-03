Окупанти знесли раніше зруйнований ними ТЦ "Амстор" у Маріуполі

Окупанти знесли ТЦ "Амстор" у Маріуполі, який раніше зруйнували обстрілами, повідомила інвестгрупа "Смарт-Холдинг".

"Окупанти остаточно зносять залишки одного з ТЦ "Амстор" у Маріуполі. Вони спочатку зруйнували торговий центр, а тепер намагаються приховати сліди свого злочину, просто стерши будівлю з мапи міста", - ідеться в повідомленні групи у фейсбуці.

Через знесення будівлі ані українські, ані міжнародні юристи не зможуть зафіксувати пошкодження, зазначає група. Водночас "Смарт-Холдинг" має намір долучити оприлюднене відео демонтажу торгового центру до заяв, направлених до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

За даними групи, до ЄСПЛ направлено вже 19 позовів, шість із яких стосуються захоплення і знищення семи ТЦ "Амстор".

Як повідомляє група, наразі в окупації або зруйновано 80 тис. кв. м комерційної нерухомості мережі. До повномасштабного вторгнення мережа налічувала 28 ТЦ сумарною площею 310 тис. кв. м.

"Ми все відбудуємо після перемоги. Навіть краще, ефективніше і сучасніше. Є ідеї, і вже є підготовлені проєкти. Ми будемо наполегливо добиватися відшкодування всіх збитків від країни-агресора", - наведено в повідомленні слова СЕО "Смарт Урбан" Романа Ємця.

Підприємства промислово-інвестиційної групи "Смарт Холдинг" інвестують в активи гірничо-металургійного та нафтогазового комплексів, сільського господарства, суднобудування, нерухомості та енергетики.

Smart Urban Solutions - девелоперський напрям "Смарт Холдинг". Згідно з інформацією на сайті холдингу, у портфелі проєктів Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska, а також мережа торговельних центрів мікрорайонного формату загальною орендованою площею близько 70 тис. кв. м. У заявлених планах проєкт реконструкції Троїцької площі, який об'єднує 21-поверховий бізнес-центр класу "А", фудхол площею 2 тис. кв. м, а також дворівневий підземний паркінг.

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