Події

18:28 03.08.2023

Нардеп Дубінський вважає незаконними обшуки, проведені в нього ДБР та СБУ

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Нардеп Дубінський вважає незаконними обшуки, проведені в нього ДБР та СБУ

Народний депутат Олександр Дубінський (позафракційний) вважає обшуки, проведені в нього Державним бюро розслідувань (ДБР) і Службою безпеки України (СБУ), незаконними.

"Після наданих мною свідчень у НАБУ у справі про держзраду Деркача (колишній народний депутат Андрій Деркач - ІФ-У) та участі в цій справі вищих посадовців держави, в мене було проведено незаконні обшуки, метою яких є знаходження будь-якого компромату, що може бути використано для моєї дискредитації", - написав Дубінський у телеграмі в четвер.

За його словами, озвучені на його адресу обвинувачення повністю надумані та покликані припинити його опозиційну діяльність, критику президента Володимира Зеленського, глави Офісу президента Андрія Єрмака та інших чиновників, "розкриття багатомільярдних корупційних схем на "Великому будівництві", на проєкті "Дія", на відбудові Київської області, розкриття масштабних розкрадань коштів НБУ...".

Дубінський пообіцяв, що відстоюватиме свою правоту в суді.

Як повідомлялося, СБУ та ДБР у четвер здійснили обшуки у Дубінського, перевіряючи обставини та законність його виїзду за кордон у період воєнного стану.

Теги: #реакція #обшуки #дубінський

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