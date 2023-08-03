ДСНС має намір відсторонити від посадових обов'язків осіб, яким оголошено підозру у зв'язку з катастрофою гелікоптера над Броварами

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ініціює відсторонення від виконання посадових обов'язків керівництва Управління авіації та керівників Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, яким оголошено підозру у справі щодо катастрофи гелікоптера у Броварах (Київська обл.), унаслідок якої загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України.

"Наразі стало відомо про оголошення підозри органами Державного бюро розслідувань керівництву Управління авіації ДСНС України та керівникам Спеціального авіаційного загону ОРС ЦЗ ДСНС України. На сьогодні ДСНС у порядку, визначеному законодавством, вживає заходів щодо відсторонення від виконання посадових обов'язків осіб, яким ДБР оголосило підозру", - йдеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в четвер.

Як повідомляється, ДСНС надала всі необхідні матеріали та всіляко сприяє об'єктивному та прозорому розслідуванню причин авіакатастрофи гелікоптера EC 225 LP.

"Наголошуємо, ДСНС не уповноважена коментувати версії про причини авіакатастрофи, а також оприлюднювати будь-яку інформацію, що пов'язана з проведенням слідчих дій", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше з посиланням на Офіс генерального прокурора, п'ятьом посадовцям ДСНС повідомлено про підозру у зв'язку з катастрофою гелікоптера, унаслідок якої загинуло керівництво МВС України.

Крім високопосадовців МВС, в авіакатастрофі загинули чотири жінки та малолітня дитина, які прийшли до дитсадка. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Серед підозрюваних - начальник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, в. о. командира частини, заступник командира з льотної підготовки, командир авіаційної ескадрильї, начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.