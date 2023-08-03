Події

12:02 03.08.2023

Найближчі дні в Україні будуть спекотними, короткочасні дощі з грозами - лише на заході країни

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Найближчі дні в Україні будуть спекотними, короткочасні дощі з грозами - лише на заході країни

Короткочасні дощі з грозами очікуються місцями в більшості західних, удень і Житомирській області в п'ятницю, 4 серпня, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 22°; удень 29-34, на крайньому заході країни 23-28; у Карпатах вночі 12-17°, удень 21-26°.

У Києві 4 серпня без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, удень 31-33°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві за весь час спостережень 4 серпня найвищу температуру вдень було зафіксовано на позначці +37,7° у 2010 р., найнижчу вночі +8,5°С у 1907 р.

У суботу, 5 серпня, у західних областях України часом дощі з грозами, температура вночі 16-21°, удень 27-32°. На решті території суха спекотна погода з температурою вночі 19-24°, удень 31-36°, у південних, східних областях місцями 37-39°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві 5 серпня суха спекотна погода з температурою вночі 21-23°, удень 31-33°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Теги: #погода #прогноз

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