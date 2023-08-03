Росіяни обстріляли церкву в центрі Херсона, поранено трьох людей - ОВА

Російські окупанти вранці у четвер обстріляли церкву в центрі Херсона, поранені троє людей, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Зранку російська армія обстріляла церкву у середмісті Херсона. Поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Каретою швидкої їх шпиталізували", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, 39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження.

Крім цього, важкі поранення грудної клітки та закриту черепно-мозкову травму дістав 74-річний чоловік. "Лікарі борються за його життя", - зазначив Прокудін.