Події

08:39 03.08.2023

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

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Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у Кучерівці внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено госпбудівлю та автомобіль, у Вільхуватці - приватний житловий будинок і господарські будівлі. У Подолах ворожі обстріли спровокували лісову пожежу.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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