Події

08:14 03.08.2023

Ворог уночі атакував одразу два райони Дніпропетровської області

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Ворог уночі атакував одразу два райони Дніпропетровської області

Російські окупанти в ніч на четвер знову атакували одразу два райони Дніпропетровської області, серед людей постраждалих немає, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Одразу два райони Дніпропетровської області тероризував уночі ворог. Нікопольський і Синельниківський. Місцеві жителі не постраждали", - написав Лисак у телеграм-каналі.

За його словами, у першому двічі цілив по Червоногригорівській громаді. Застосовував важку артилерію. Випустив понад півтора десятка снарядів.

Там пошкоджено 4 приватні будинки. Зачепило й мережі одного з транспортних підприємств та лінії електропередач. А ще - одну зі шкіл. У ній посипалися вікна та зруйновані стіни.

По освітньому закладу агресор вдарив у Покровській громаді Синельниківщини. Він частково зруйнований.

 

 

 

Теги: #атаки #дніпропетровська_область

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