У результаті нічної атаки безпілотниками на Київщині відсутні влучення і постраждалі

Російські окупанти другу ніч поспіль атакували Київську область безпілотниками, влучення та постраждалі відсутні, проте тривога тривала понад 3 години, повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

"Цієї ночі росіяни знову застосували ударні БПЛА. Повітряна тривога тривала понад 3 години. Влучень не зафіксовано, постраждалих немає", - сказано в телеграм-каналі.

Він зазначив, що ворог масовано атакує Київщину другу ніч поспіль.

Крім того, за попередньою інформацією, падіння уламків також немає. Оперативні групи продовжують роботу з виявлення можливих пошкоджень.