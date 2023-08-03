Події

08:09 03.08.2023

У результаті нічної атаки безпілотниками на Київщині відсутні влучення і постраждалі

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У результаті нічної атаки безпілотниками на Київщині відсутні влучення і постраждалі

Російські окупанти другу ніч поспіль атакували Київську область безпілотниками, влучення та постраждалі відсутні, проте тривога тривала понад 3 години, повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

"Цієї ночі росіяни знову застосували ударні БПЛА. Повітряна тривога тривала понад 3 години. Влучень не зафіксовано, постраждалих немає", - сказано в телеграм-каналі.

Він зазначив, що ворог масовано атакує Київщину другу ніч поспіль.

Крім того, за попередньою інформацією, падіння уламків також немає. Оперативні групи продовжують роботу з виявлення можливих пошкоджень.

 

 

 

Теги: #атаки #київська #бпла

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