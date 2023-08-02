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23:47 02.08.2023

Українські дрони будуть не гірші за ізраїльські

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Українські дрони будуть не гірші за ізраїльські

Дрони, що виробляються в рамках власного українського військово-промислового комплексу, будуть одними з найкращих у світі та не якісно поступатимуться ізраїльським, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Що стосується нашого власного виробництва - у нас розгорнута програма по дронах. Наші виробники у великій кількості вже виготовляють різноманітні засоби поразки. Це непрості прилади, що вимагають певної комплектації і не всі вони виготовляються на території нашої країни. Тут має бути і інженерна думка, і система захисту від РЕБ, та багато інших речей…", - заявив він у телемарафоні.

За словами Данілова, "наші досягнення (у сфері дронів – ІФ-У) будуть одними з найкращих у світі, тому що ми, безпосередньо, маємо бойовий досвід застосування".

“Наші військові кажуть, що краще, що гірше і вони розуміють у цьому дуже і дуже добре. краще. І ми точно розуміємо, що ми робимо. І наші люди, які займаються цим питанням – суперфахівці”, - сказав він.

Також, як зазначив секретар РНБО, в Україні немає заборон на застосування виробленого в ній озброєння територією РФ.

"Яке у нас може бути табу, якщо країна-агресор проти нас розгорнула величезну військову кампанію. Якщо вони вбивають наших дітей майже кожен день - які мають бути табу?", - заявив Данілов, при цьому він нагадав, що таке табу поширюється щодо використання західної зброї. 

Теги: #україна #зброя #виробництво #дрони

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