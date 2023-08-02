Восени в Україні відбудеться перший форум оборонних індустрій - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення в Україні восени 2023 року першого форуму оборонних індустрій.

"Будь ласка, працюйте над максимальним представленням на цьому форумі іноземних компаній і над конкретними проєктами. Так, будуть також і вітчизняні компанії, але наше завдання - всіх об'єднати на українській платформі. Постійно відбуваються заходи, присвячені виробництву дронів. Є можливості локалізації виробництв військової техніки та снарядів" , - сказав Зеленський на конференції послів України в Ужгороді в середу.