Події

18:59 02.08.2023

Восени в Україні відбудеться перший форум оборонних індустрій - Зеленський

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Восени в Україні відбудеться перший форум оборонних індустрій - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення в Україні восени 2023 року першого форуму оборонних індустрій.

"Будь ласка, працюйте над максимальним представленням на цьому форумі іноземних компаній і над конкретними проєктами. Так, будуть також і вітчизняні компанії, але наше завдання - всіх об'єднати на українській платформі. Постійно відбуваються заходи, присвячені виробництву дронів. Є можливості локалізації виробництв військової техніки та снарядів" , - сказав Зеленський на конференції послів України в Ужгороді в середу.

Теги: #опк #оборона #зеленський

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