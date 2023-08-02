Події

18:06 02.08.2023

Викрито організовану групу шахраїв, які під виглядом купівлі авто для ЗСУ привласнювала пожертви, - прокуратура

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Правоохоронці викрили організовану групу, яка шахрайським шляхом привласнила понад 20 млн грн на "продажу" автомобілів для ЗСУ, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора викрито організовану групу, учасники якої привласнювали грошові кошти під виглядом продажу автомобілів і квадрокоптерів військовим. Організатору та трьом його спільникам повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України)", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в середу.

Як повідомляється, підозрювані діяли на території п’яти областей України. Вони пропонували продати вкрай необхідні для ЗСУ в умовах ведення війни товари та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

"Підозрювані розміщували на відомих торговельних інтернет-майданчиках оголошення про продаж легкових автомобілів з доставкою із-за кордону та квадрокоптерів для потреб Збройних сил України за найбільш привабливою ціною. В подальшому вони отримували кошти як передплату, зокрема від військових і волонтерів. Далі своїх зобов’язань вони не виконували", - наводяться подробиці справи в повідомленні.

Як інформує прокуратура, правоохоронці провели 22 обшуки на території Одеської, Харківської, Хмельницької, Дніпропетровської та Черкаської областей за місцями реєстрації та проживання підозрюваних. Вилучено банківські картки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки та інше. Потерпілим завдано збитків на понад 20 млн грн.

Досудове розслідування - ГСУ Нацполіції України, оперативний супровід - Департамент протидії кіберзлочинності та ДСР Нацполіції України.

 

Теги: #прокуратура #шахраї

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