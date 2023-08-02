Ідентифіковано сотні тисяч російських військових в Україні, десятки тисяч із них перевіряють - керівник департаменту війни

Україна не притягує до кримінальної відповідальності російських військовослужбовців за перетин кордону, але перевіряє їх на вчинення воєнних злочинів, військовополонені ж проходять умовний скринінг, зазначає керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Бєлоусов розповів, що прокуратура разом із СБУ та Нацполіцією ідентифікували сотні тисяч росіян, які перебувають в Україні.

"Є відповідні бази даних, де є всі ідентифіковані росіяни - військові, працівники розвідок. Не всі з них вчиняли воєнні злочини. Це теж важливо розуміти - на жаль, перетин кордону військовим під час збройного конфлікту за міжнародними стандартами не є злочином. А ми орієнтуємося на ці стандарти, для нас верховенство права має значення", - наголосив він.

Керівник департаменту розповів, що є також категорія "потенційно підозрюваних" - їх перевіряють на причетність до вчинення воєнних злочинів, таких налічується десятки тисяч.

Щодо офіційно підозрюваних, то в категорії тих, хто вчинив воєнні злочини, є 386 підозрюваних. "Із цих осіб щодо 225 направили обвинувальні акти до суду, і з направлених в суд маємо 54 засуджених", - уточнив Бєлоусов.

Відповідаючи на запитання про те, чи є серед них засуджені не за заочною процедурою і хто вони, керівник департаменту війни сказав: "Із 54 вироків 15 - реальні, не заочка. Як правило, це військові невисокого рангу, рядові або офіцери нижчої ланки, тому що генерали не потрапляють під час бою в наші руки, хоча і гинуть тут, на щастя для нас".

За словами Бєлоусова, більшість засуджених - за заочною процедурою, але є певний відсоток військовополонених. "Ми відпрацьовуємо кожного військовополоненого. Кожен із тих, хто потрапляв у наші руки, проходив через спеціальну систему, умовний скринінг. Якщо ми бачимо, що є можливі ознаки причетності до воєнних злочинів, то починаємо копати глибше і з'ясовувати. Далеко не в усіх щось знаходимо. Якщо це солдат, який перебуває на нашій території, але не грабував цивільних, не катував, не вбивав, то його тримають як військовополоненого", - розповів керівник департаменту війни.

Він додав, що навіть якщо російський військовий причетний до воєнного злочину, його все одно тримають разом із військовополоненими.

"Тут ми жодним чином не порушуємо Женевських конвенцій. Тобто, узятого в полон і обвинуваченого тримають у цих місцях тримання (таборах для військовополонених - ІФ-У) до моменту вироку. Зрозуміло, що якщо ми помістимо його в СІЗО, то життя його буде коротким", - сказав Бєлоусов.

У категорії підозрюваних за злочин агресії, за словами керівника департаменту, всі проходять за заочною процедурою. "Йдеться про вище військово-політичне керівництво. У магістральній справі щодо агресії маємо 674 підозрюваних. Це так званий елітарний злочин, підозрювані - люди, які мають надвисокі посади. Маємо 312 справ у судах за цією категорією і 20 вироків. Вироки - стосовно депутатів Держдуми РФ", - зазначив він.