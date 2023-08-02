Розраховуємо, що Рада врегулює строки розслідування воєнних злочинів - керівник департаменту війни Офісу генпрокурора

Департамент війни Офісу генерального прокурора України очікує на якнайшвидше врегулювання Верховною Радою строків розслідування воєнних злочинів, інакше кримінальні провадження без підозрюваних, розпочаті в лютому-березні минулого року, буде втрачено.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов розповів про юридичну колізію щодо терміну розслідування воєнних злочинів.

Він пояснив, що в Кримінальному процесуальному кодексі (КПК) є окрема стаття, яка стосується воєнного стану, однак вона не містить однозначного трактування. "Коли її формулювали, то, скажімо так, без злого наміру, написали, що в кримінальних провадженнях, що були розпочаті до воєнного стану, строки не йдуть. Тобто, є оце "до". А юрист-формаліст скаже, що коли воєнний стан ввели, то справи вже мають строк розслідування", - пояснив він.

За словами Бєлоусова, КПК встановлює строк розслідування щодо тяжких злочинів - 18 місяців, і якщо не встановлено причетних і нікому не оголошено підозру, то досудове розслідування закінчується після 18 місяців. Далі, як зазначив керівник департаменту війни, справу або закривають, або прокуратура має продовжити строк розслідування у слідчого судді.

"І тут у чому проблема: об'єктивно в нас просто не вистачить суддів розглянути весь масив клопотань про продовження строків. Наприклад, на всю Харківську область у нас наразі близько 17 тис. кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів. Продовження строків мають розглядати суди за місцем розташовання органу досудового розслідування. А в суді цього району чотири судді. І 17 тисяч наших проваджень! У суддів є ще мільйон інших справ. Навіть якщо вони просто ставитимуть печатки, не розглядаючи, і то не встигнуть", - розповів він.

Отже, як зазначив керівник департаменту війни, складається критична ситуація, і врегулювати її можна за допомогою ухвалення законопроєктів, які стосуються внесення змін до КПК щодо термінів досудового розслідування в період війни.

"Розраховуємо на парламентаріїв. Дуже вдячні комітету з питань правоохоронної діяльності, який зараз і розглядає основний законопроєкт 9314. Низка альтернативних проєктів також на розгляді. Усі вони стосуються внесення змін до КПК щодо строків досудового розслідування на період воєнного стану", - сказав він.

"Дуже сподіваємося, що комітет знайде можливість підтримати ці зміни, а в сесійному залі вони будуть проголосовані. Щодо проваджень, які були розпочаті в перші дні повномасштабного вторгнення - у лютому та березні минулого року, - строки закінчуються в серпні. Якщо зараз законопроєкт не приймається, а ми розуміємо, що об'єктивно судді не справляться, почнемо втрачати провадження і нічого не зможемо зробити. Тоді ворог буде посміхатися нам в обличчя, а ми нічого не зможемо зробити", - підсумував Бєлоусов.