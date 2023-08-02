Найближчими днями в Україні утримається спекотна погода, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами

Короткочасний дощ і гроза очікуються вночі в четвер, 3 серпня, у більшості північних, центральних і південних областей України, вдень - на крайньому заході та сході країни.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на решті території України - без опадів.

Вітер західний, південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, на півдні та сході країни 17-22°; вдень 25-30°, в Одеській області до 33°; у Карпатах вночі 7-12°, вдень 20-25°.

У Києві в ніч на четвер короткочасний дощ, удень без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 3 серпня найвища температура вдень була +36,5° у 2010 р., найнижча вночі 8,9° у 1889 р.

У п'ятницю, 4 серпня, в Україні без опадів, лише в більшості західних областей місцями короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно південний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 30-35°, у Карпатах, на крайньому заході країни та узбережжі морів 24-29°.

У Києві в п'ятницю, 4 серпня, очікується суха спекотна погода з температурою вночі 18-20°, вдень 32-34°. Вітер переважно південний, 3-8 м/с.